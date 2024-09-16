Bloomberg: Протесты в России могут начаться уже в следующем году 4 16.09.2024, 12:02

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Анализ издания.

Россия на втором месте среди стран «большой 20-ки» (G20), в которых наибольший риск политических протестов в 2025 году. Об этом сообщает Bloomberg Economics, проведя собственный анализ.

Первое место среди крупнейших экономик мира заняла Турция с показателем вероятных протестов 6%, а на втором месте Россия с показателем 4%.

Во время анализа издание учитывало конфликты между государством и людьми, а также конфликты между разными группами общества, в ходе которых погибли минимум 25 человек.

«Политическое насилие, которое соответствует критериям модели, включает восстание группы Вагнера в июне 2023 года в России», – пишет Bloomberg Economics.

США находятся, по данным анализа издания, на третьем месте с вероятностью беспорядков 2,9%. Хоть вероятность и низкая, но растет, утверждают аналитики.

На четвертом месте, согласно прогнозу Bloomberg, Бразилия, Китай, Индия, Саудовская Аравия, Британия и Мексика – по 2%. В Германии, Франции, Японии, Индонезии, Кореи Аргентине, Италии, Австралии и Канаде вероятность беспорядков составляет 1%.

Bloomberg Economics проводило анализ на основе методологии, которая разработана Целевой группой по политической нестабильности. Цель – выявить факторы, которые могут сделать страну уязвимой к внутренним распрям.

Состоит модель из двух переменных: политического режима (демократия, автократия или анократия) и меры фракционности, которая использует Индекс нестабильных государств (рассматривает различия между социальными группами, а также внутри институтов и политики).

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