Россияне обстреляли собственные подразделения в Волчанске 1 16.09.2024, 12:05

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Применили РСЗО по собственным подразделениям у Агрегатного завода.

Ситуация на Харьковском направлении остается сложной, однако без существенных изменений. Силы обороны Украины продолжают эффективно сдерживать наступление российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОТУ «Харьков».

Ситуация на Харьковском направлении

Оккупанты в районе села Глубокое осуществляют перемещение личного состава для пополнения потерь и ведут инженерную разведку для поиска новых логистических маршрутов.

Неподалеку Лукьянцев враг наращивает систему связи и проводит мероприятия по логистическому обеспечению.

В Волчанске россияне предприняли попытку доставки личного состава на автомобилях, но украинские силы нанесли огневое поражение, уничтожив технику врага. Кроме того, оккупанты применили РСЗО по собственным подразделениям у Агрегатного завода.

Враг на направлении села Тихое активизировал воздушную разведку, пытаясь обнаружить позиции украинских защитников.

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