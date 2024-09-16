Россияне обстреляли собственные подразделения в Волчанске

Россияне обстреляли собственные подразделения в Волчанске1
- 16.09.2024, 12:05
- 2,756
Применили РСЗО по собственным подразделениям у Агрегатного завода.
Ситуация на Харьковском направлении остается сложной, однако без существенных изменений. Силы обороны Украины продолжают эффективно сдерживать наступление российских войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОТУ «Харьков».
Ситуация на Харьковском направлении
Оккупанты в районе села Глубокое осуществляют перемещение личного состава для пополнения потерь и ведут инженерную разведку для поиска новых логистических маршрутов.
Неподалеку Лукьянцев враг наращивает систему связи и проводит мероприятия по логистическому обеспечению.
В Волчанске россияне предприняли попытку доставки личного состава на автомобилях, но украинские силы нанесли огневое поражение, уничтожив технику врага. Кроме того, оккупанты применили РСЗО по собственным подразделениям у Агрегатного завода.
Враг на направлении села Тихое активизировал воздушную разведку, пытаясь обнаружить позиции украинских защитников.