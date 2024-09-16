СМИ: У Кадырова отказали внутренние органы 16.09.2024, 12:13

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Глава Чечни пережил несколько трансплантаций.

Глава Чечни Рамзан Кадыров пережил несколько трансплантаций, пишет телеграм-канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источник.

Сообщается, что все попытки с органами доноров, которые не были его родственниками, провалились, а вот донорская почка от его дяди Магомеда якобы прижилась, в чем заверили врачи.

«В сентябре 2023 года Рамзан Кадыров был экстренно госпитализирован в ЦКБ. У ВИП-пациента развился острый панкреатит, на этом фоне отказали внутренние органы», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что несколько месяцев назад Кадыров пропустил послание Путина федеральному собранию, в связи с чем в СМИ обсуждали новость, что он проходит очередной курс лечения.

Позже отмечалось, что, несмотря на санкции, в Грозный поступило очень дорогое и современное медицинское оборудование, необходимое для создания особой палаты под нужды исключительно одного человека и его заболевания.

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