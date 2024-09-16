В Беларуси появится еще одна торговая сеть 6 16.09.2024, 12:19

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Она из России.

В одном из торговых центров Минска осенью появится первый в Беларуси фирменный магазин бытовой техники Redmond.

Товары бренда и ранее были представлены в республике в розничных сетевых магазинах и на маркетплейсах. Однако фирменный магазин Redmond с полным ассортиментом техники открывается в Беларуси впервые. Развитие собственной международной торговой сети — это одна из стратегических задач компании на ближайшие несколько лет, пишет РБК.

Руководитель направления фирменной розницы Redmond Андрей Белобродский говорит, что продукция производителя пользуется у белорусских покупателей большим спросом и расширить представленность бренда в стране — часть стратегии развития Redmond.

«На наш взгляд, рынок Беларуси — перспективное направление. Мы давно искали здесь подходящие торговые площади и для открытия первого магазина выбрали помещение более 100 кв.м. в одном из популярных торговых центров Минска», — рассказал Андрей Белобродский.

По его словам, главное достоинство фирменных магазинов для покупателя — в том, что все устройства можно потрогать, оценить вес и качество материалов, разобраться в функциях и получить экспертную консультацию продавцов. Кроме того, официальное представительство бренда в том или ином регионе повышает уровень доверия к компании, к ее продукции, а также помогает решить вопросы с сервисным обслуживанием техники.

Планируется, что в новом магазине в Минске будет представлен тот же ассортимент, что и в российских магазинах сети, по тем же ценам после перевода их в местную валюту. Предполагается, что основной особенностью белорусских магазинов станет особый подход к работе с покупателями: в магазинах планируется проведение мастер-классов и дегустаций блюд, приготовленных с помощью фирменной техники Redmond.

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