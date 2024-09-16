закрыть
16 сентября 2024, понедельник, 13:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси появится еще одна торговая сеть

6
  • 16.09.2024, 12:19
  • 7,318
В Беларуси появится еще одна торговая сеть

Она из России.

В одном из торговых центров Минска осенью появится первый в Беларуси фирменный магазин бытовой техники Redmond.

Товары бренда и ранее были представлены в республике в розничных сетевых магазинах и на маркетплейсах. Однако фирменный магазин Redmond с полным ассортиментом техники открывается в Беларуси впервые.  Развитие собственной международной торговой сети — это одна из стратегических задач компании на ближайшие несколько лет, пишет РБК.

Руководитель направления фирменной розницы Redmond Андрей Белобродский говорит, что продукция производителя пользуется у белорусских покупателей большим спросом и расширить представленность бренда в стране — часть стратегии развития Redmond.

«На наш взгляд, рынок Беларуси — перспективное направление. Мы давно искали здесь подходящие торговые площади  и для открытия первого магазина выбрали помещение более 100 кв.м. в одном  из популярных торговых центров Минска», — рассказал Андрей Белобродский.

По его словам, главное достоинство фирменных магазинов для покупателя — в том, что все устройства можно потрогать, оценить вес и качество материалов, разобраться в функциях и получить экспертную консультацию продавцов. Кроме того, официальное представительство бренда в том или ином регионе повышает уровень доверия к компании, к ее продукции, а также помогает решить вопросы с сервисным обслуживанием техники. 

Планируется, что в новом магазине в Минске будет представлен тот же ассортимент, что и в российских магазинах сети, по тем же ценам после перевода их в местную валюту. Предполагается, что основной особенностью белорусских магазинов станет особый подход к работе с покупателями: в магазинах планируется проведение мастер-классов и дегустаций блюд, приготовленных с помощью фирменной техники Redmond.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тихие герои
Тихие герои Ирина Халип
Бархатный сезон на минном пляже
Бархатный сезон на минном пляже Владимир Халип
Родной язык Путина
Родной язык Путина Виталий Портников
Речь стареющего кремлевского мечтателя
Речь стареющего кремлевского мечтателя Владимир Пастухов