Германия изменила правила подачи документов на шенгенские визы 1 16.09.2024, 12:37

2,934

Белорусам на заметку.

Посольство Германии больше не будет принимать выписки со счетов, если они были открыты в течение 6 месяцев до подачи документов и с них не осуществлялись транзакции.

«Это касается как депозитных счетов, так и всех остальных видов банковских счетов», — сообщили в немецком диппредставительстве.

Человеку, который хранит деньги дома и специально под поездку открывает счет, эксперты советуют принести в посольство две выписки. Одну — с основной карты, с которой идет оплата «ежедневных» платежей в белорусских рублях. На этом счету может быть сумма, недостаточная для поездки. А также взять с собой вторую выписку — с валютного счета, созданного недавно, но на котором есть необходимая сумма для поездки.

У тех, кто только планирует записаться для подачи документов на визу в посольство Германии, есть время выполнить все условия. Ждать очереди для подачи документов белорусам порой приходится до года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com