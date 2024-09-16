Германия изменила правила подачи документов на шенгенские визы

Германия изменила правила подачи документов на шенгенские визы1
- 16.09.2024, 12:37
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Белорусам на заметку.
Посольство Германии больше не будет принимать выписки со счетов, если они были открыты в течение 6 месяцев до подачи документов и с них не осуществлялись транзакции.
«Это касается как депозитных счетов, так и всех остальных видов банковских счетов», — сообщили в немецком диппредставительстве.
Человеку, который хранит деньги дома и специально под поездку открывает счет, эксперты советуют принести в посольство две выписки. Одну — с основной карты, с которой идет оплата «ежедневных» платежей в белорусских рублях. На этом счету может быть сумма, недостаточная для поездки. А также взять с собой вторую выписку — с валютного счета, созданного недавно, но на котором есть необходимая сумма для поездки.
У тех, кто только планирует записаться для подачи документов на визу в посольство Германии, есть время выполнить все условия. Ждать очереди для подачи документов белорусам порой приходится до года.