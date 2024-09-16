Яковина: Путину тут не позавидуешь 16.09.2024, 12:38

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Иван Яковина

Глава Кремля откладывает неудобное для него решение.

Украинский журналист Иван Яковина на своем Youtube-канале рассказал, что Кремль не спешит объявлять мобилизацию, потому что это угроза путинскому режиму, который могут свергнуть недовольные массы. Именно поэтому Путин откладывает принятие такого решения, хотя ему очень нужна живая сила для восполнения потерь в Украине.

«Видите, он оказался не в очень хорошей для него ситуации. Путину тут, как говорится, не позавидуешь», - отметил журналист.

Политический обозреватель описал, по какому сценарию могут развиваться события в будущем. Он предположил, что оккупанты смогут медленно продвигаться дальше, продолжая наступление, которое начали в текущем году и захватывая новые территории. Таким способом российский диктатор получит желаемое, а именно новые территории, но до этого момента армия его будет истощена и без резервов.

«Я думаю, когда он дойдет до этой точки, тогда Путин начнет требовать переговоров на своих условиях, чтобы хотя бы восполнить потери в своей армии. Важно будет в этой точке не соглашаться ни на какое перемирие, ни на какие переговоры и посылать его подальше, потому что мы видим, что он близок к истощению», - подчеркнул журналист.

После этого Иван Яковина напомнил об угрозах Кремля напасть на страны НАТО, которые ему кажутся вполне серьезными, а это значит, что начинается интересный поворот войны.

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