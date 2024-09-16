В России провалили замену оборудования для мобильной связи 3 16.09.2024, 12:42

2,524

Главные проблемы — в замене микросхем.

Российские производители телекоммуникационного оборудования столкнулись с дефицитом отечественных компонентов и попросили правительство пересмотреть сроки импортозамещения. Это следует из письма АНО «Консорциум «Телекоммуникационные технологии» (АНО ТТ; объединяет «Ростех», «Ростелеком», «Элемент» и др.) в адрес Минпромторга и Минцифры, с копией которого ознакомились «Ведомости».

В частности, производители предложили ведомствам смягчить новые требования по признанию оборудования отечественным. Согласно проекту постановления правительства, которое Минпроторг подготовил в конце августа, с 2026 года в российском телекомоборудовании должно быть не менее 10% отечественной электронной компонентной базы (ЭКБ), в 2028-м — уже 30%, а с 2030-го — 60%.

Однако участники телекомрынка совместно с ВНИИ радиоэлектроники (ВНИИР) проанализировали отечественный рынок ЭКБ на наличие аналогов иностранной базы и установили «недостижимость предлагаемых показателей процентной доли российского ЭКБ», следует из письма АНО ТТ.

Более того, большинство номенклатуры телекомоборудования придется перепроектировать под новые требования с отечественной ЭКБ, что нецелесообразно. Это может вызвать проблемы с поставками техники госзаказчикам, крупнейшим операторам связи, а также субъектам критической информационной инфраструктуры (КИИ), утверждают в АНО ТТ.

В организации предупредили: если постановление правительства в нынешнем виде будет принято, то с 1 декабря 2024 года действие всех выданных решений о признании телекомоборудования отечественным будет прекращено. Таким образом, в стране не останется отечественного оборудования для связи, заключили представители отрасли.

«Сроки, которые ставятся перед российскими вендорами, можно назвать не просто амбициозными, а практически недостижимыми», — отметил гендиректор российского производителя ТКО «Иртея» Дмитрий Лаконцев. По его словам, импортозамещение ключевых компонентов, особенно ЭКБ, — это задача не на два года.

«Мы ищем отечественные аналоги уже несколько лет и все еще не находим реальных кандидатов. Это касается практически всей нашей номенклатуры», — говорит Лаконцев. По его словам, если настаивать на внедрении компонентов, которые еще не готовы, отечественное телекомоборудование выйдет позже и будет стоить значительно дороже, что особенно критично для технологий 5G.

Изготавливаемое в России телекомоборудование жестко привязано к импорту — от компонентной базы до корпусов, отмечает гендиректор SNDGroup Ольга Квашенкина. При этом существующие предприятия, которые уже делают компонентную базу, перегружены заказами. «На горизонте ближайших 5—7 лет не предвидится резкого увеличения объема выпуска такой продукции», — говорит Квашенкина.

Основные проблемы заключаются в импортозамещении микросхемы памяти (DRAM), FPGA/ПЛИС, мощных СВЧ-тразисторов для радиотракта базовых станций, а также некоторых аналоговых микросхем, отмечает независимый аналитик, автор телеграм-канала RUSmicro Алексей Бойко.

По его словам, невыполнение показателей по импортозамещению телекомоборудования может обернуться тем, что сроки «сдвинут вправо». Однако правительство затормозит процесс сертификации соответствующего оборудования и строительство новых сетей связи, заключил эксперт.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com