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Гориллы помогли ученым открыть новые виды целебных растений

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  • 16.09.2024, 12:41
Гориллы помогли ученым открыть новые виды целебных растений

Человекообразные обезьяны нередко занимаются самолечением.

Ученые из Габона нашли четыре новых вида растений, которые обладают ранее неизвестными лекарственными свойствами.

Они сделали это открытие, изучив тропические растения, которые едят дикие гориллы и используют народные лекари, пишет Би-би-си. Лабораторные исследования показали, что в составе этих растений есть большое количество антиоксидантов, а также вещества, которые отлично могут бороться с микробами. Одно из веществ показало эффективность в борьбе с так называемыми супербактериями, устойчивыми к антибиотикам.

Известно, что человекообразные обезьяны часто занимаются самолечением, употребляя растения с целебными свойствами. В ходе исследования габонские ученые сначала отслеживали, какие растения едят гориллы, живущие в национальном парке Мукалаба-Дуду.

Затем, переговорив с местными целителями, они выделили из списка растений четыре «перспективных» вида для детального изучения: хлопковое дерево, один из подвидов кротона, африканский тик и фиговое дерево.

В коре этих деревьев, используемой в народной медицине для лечения всего - от бесплодия до расстройства желудка, был найден широкий спектр химических веществ, обладающих лекарственным действием: от фенолов до флавоноидов.

Все четыре вида показали антибактериальную активность в борьбе с одним из видов супербактерий - штаммом кишечной палочки с множественной лекарственной устойчивостью.

«Это говорит о том, что гориллы в процессе эволюции научились есть полезные растения, и подчеркивает огромные пробелы в наших знаниях о тропических лесах Центральной Африки», - прокомментировала профессор антропологии Университета Дарема (Великобритания) Джоанна Сетчелл, которая принимала участие в исследовании вместе с командой ученых из Габона.

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