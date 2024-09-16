Гориллы помогли ученым открыть новые виды целебных растений 1 16.09.2024, 12:41

Человекообразные обезьяны нередко занимаются самолечением.

Ученые из Габона нашли четыре новых вида растений, которые обладают ранее неизвестными лекарственными свойствами.

Они сделали это открытие, изучив тропические растения, которые едят дикие гориллы и используют народные лекари, пишет Би-би-си. Лабораторные исследования показали, что в составе этих растений есть большое количество антиоксидантов, а также вещества, которые отлично могут бороться с микробами. Одно из веществ показало эффективность в борьбе с так называемыми супербактериями, устойчивыми к антибиотикам.

Известно, что человекообразные обезьяны часто занимаются самолечением, употребляя растения с целебными свойствами. В ходе исследования габонские ученые сначала отслеживали, какие растения едят гориллы, живущие в национальном парке Мукалаба-Дуду.

Затем, переговорив с местными целителями, они выделили из списка растений четыре «перспективных» вида для детального изучения: хлопковое дерево, один из подвидов кротона, африканский тик и фиговое дерево.

В коре этих деревьев, используемой в народной медицине для лечения всего - от бесплодия до расстройства желудка, был найден широкий спектр химических веществ, обладающих лекарственным действием: от фенолов до флавоноидов.

Все четыре вида показали антибактериальную активность в борьбе с одним из видов супербактерий - штаммом кишечной палочки с множественной лекарственной устойчивостью.

«Это говорит о том, что гориллы в процессе эволюции научились есть полезные растения, и подчеркивает огромные пробелы в наших знаниях о тропических лесах Центральной Африки», - прокомментировала профессор антропологии Университета Дарема (Великобритания) Джоанна Сетчелл, которая принимала участие в исследовании вместе с командой ученых из Габона.

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