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«Лукашенко стоит между польским и китайским ультиматумами»

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  • 16.09.2024, 12:44
  • 4,544
«Лукашенко стоит между польским и китайским ультиматумами»

Придется идти на уступки.

Telegram-канал «Беларуская выведка» утверждает, что в его распоряжении оказалась информация, подтверждающая, что основной темой встречи Лукашенко с послом КНР 5 сентября стал транзит китайских товаров ж/д транспортом.

«Лукашенко буквально отчитывался об уже проделанной работе. Просил заверить лично Си, что беларуская сторона в ближайшее время снимет все факторы, которые ставят под угрозу передвижение грузов через Беларусь, и озвучил собственную дорожную карту решения проблем с польской стороной. Подробный план был передан в письменной форме для ознакомления руководству КНР», — пишет Telegram-канал.

Посол КНР передал «рекомендации» экспертной группы китайского МИД по нормализации беларуско-польских отношений.

«Нам также стало известно о реакции Лукашенко на пожелание китайцев по окончании встречи. Он очень болезненно воспринял тот факт, что он получил предложения, от которых ему невозможно отказаться. Выглядит так, что Китайцы выставили завуалированный ультиматум, в котором понуждают «ненаклоняемого» удовлетворить условия поляков в ближайшей перспективе. Теперь Лукашенко фактически стоит между польским и китайским ультиматумами, Он будет вынужден пойти на уступки», — пишет «Беларуская выведка»

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