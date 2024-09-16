Латвия передаст Украине бронемашины CVR(T) 1 16.09.2024, 12:53

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Фото: LETA

Это британская техника.

Министерство обороны Латвии передаст Украине боевые разведывательные гусеничные бронемашины CVR(T), которые ранее страна приобрела у Британии.

Об этом сообщает Delfi.

В целях обеспечения оперативной безопасности ведомство не раскрыло точного количества техники.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что закупка новых боевых машин пехоты, которые заменят CVR (T), находится на завершающем этапе. Эти машины необходимы для перевооружения латвийской армии и участия в тактических операциях.

Контракт подписали еще в 2014 году на 123 бронемашины, из которых 116 модернизированы, а еще один контракт на закупку дополнительной техники Латвия подписала с Британией в 2019 году.

Как известно, с 2023 года Латвия обязалась оказывать военную помощь Украине в размере 0,25% от ВВП ежегодно до 2026 года.

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