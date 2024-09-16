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Сварщика минского завода задержали за «подозрительные» цифры

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  • 16.09.2024, 12:54
  • 6,984
Сварщика минского завода задержали за «подозрительные» цифры

Мужчину задержали прямо на работе.

Работника минского завода задержали за четыре цифры на одежде. Задержанным оказался бывший фанат ФК «Неман» из Столбцов, пишет правозащитный центр «Вясна».

Сообщается, что у него нашли майку с надписью «1312» (негативные в сторону милиции).

Провластные телеграм-каналы пишут, что в отношении задержанного было составлено несколько административных протоколов, он находится в ИВС.

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