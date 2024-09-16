Сварщика минского завода задержали за «подозрительные» цифры

Сварщика минского завода задержали за «подозрительные» цифры7
- 16.09.2024, 12:54
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Мужчину задержали прямо на работе.
Работника минского завода задержали за четыре цифры на одежде. Задержанным оказался бывший фанат ФК «Неман» из Столбцов, пишет правозащитный центр «Вясна».
Сообщается, что у него нашли майку с надписью «1312» (негативные в сторону милиции).
Провластные телеграм-каналы пишут, что в отношении задержанного было составлено несколько административных протоколов, он находится в ИВС.