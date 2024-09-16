Трамп: Я ненавижу Тейлор Свифт 12 16.09.2024, 13:03

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Фото: Getty Images

Кандидат в президенты США высказался о поп-идоле американцев.

Бывший президент США, кандидат в главы государства от республиканцев Дональд Трамп резко высказался в адрес певицы Тейлор Свифт, которая официально призвала к поддержке претендента-демократа Камалы Харрис, передает The Hill. В собственной социальной сети Truth Social политик признался, что, мягко говоря, не очень хорошо относится к исполнительнице.

«Я ненавижу Тейлор Свифт!» — написал Трамп.

Как отмечает Hill, певица не только поддержала Харрис, но и призвала всех американцев достигших 18-летнего возраста проголосовать на президентских выборах в ноябре. Издание указывает, что отдельно Свифт расхваливает кандидата в вице-президенты от Демократической партии Тима Уолца. При этом изначально Трамп открыто не говорил о ненависти к певице, а лишь признавался, что никогда не был ее поклонником.

«Кажется, она всегда поддерживает демократов, и ей, вероятно, придется заплатить за это свою цену», — подчеркивал экс-президент США.

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