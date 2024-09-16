В Беларуси ввели новые требования к фото для паспорта 1 16.09.2024, 13:14

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Со вчерашнего дня.

Министерство внутренних дел обновило требования к фото для паспорта, соответствующиее постановление опубликовано Национальном правовом интернет-портале и вступило в силу 15 сентября.

Документом установлены технические требования к фотографиям для паспорта гражданина Беларуси. Среди них: отсутствие головного убора у фотографируемого, запрет на фотографирование в форменной одежде, а также в солнцезащитных очках (кроме инвалидов с нарушениями зрения). Также не допускается наличие на лице, шее, предметах одежды фотографируемого (в пределах трафарета для фотопечати) символики, не зарегистрированной в установленном порядке (кроме ювелирных изделий и бижутерии).

Согласно документу, изображение на фотографии должно соответствовать возрасту фотографируемого на момент подачи документов.

Кроме того, к фотографиям для паспорта установлены следующие требования:

Размер трафарета для фотопечати составляет 40×50 мм.

Размер фотографий, подготовленных для наклеивания (сканирования), составляет 35×45 мм (по обрезу).

Длина изображения лица от подбородка до окончания волосяного покрова головы устанавливается в пределах от 32 до 35 мм.

Изображение размещается на трафарете для фотопечати таким образом, чтобы свободное от изображения верхнее поле над головой составляло 2−3 мм.

Фотографирование производится на ровном светлом фоне при передне-верхнебоковом освещении.

Фотографирование должно быть произведено анфас.

При изготовлении фотографий допускается только техническая ретушь. Изображение на фотографии должно быть четким, не допускаются изломы, царапины, нарушение эмульсионного слоя, затеки, различные виды вуали.

Изготовленные фотографии должны соответствовать международному стандарту для машиносчитываемых документов.

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