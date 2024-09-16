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В Бобруйске пенсионер получил 70% ожогов тела из-за постельного белья

  • 16.09.2024, 13:22
  • 2,164
В Бобруйске пенсионер получил 70% ожогов тела из-за постельного белья

Происшествие случилось утром 15 сентября.

Утром 15 сентября в квартире дома по улице Горелика произошел пожар в трехкомнатной квартире пятиэтажного дома, сообщает МЧС.

До прибытия спасателей 75-летняя пенсионерка сама потушила огонь.

С ее слов, около 5 часов утра она проснулась от криков 80-летнего супруга. В спальне на кровати под ним горело постельное белье. Самостоятельно эвакуироваться мужчина не мог, так как имеет заболевание опорно-двигательного аппарата.

Женщина с помощью воды сбила пламя, но, к сожалению, муж уже получил 70 % ожогов тела и в тяжелом состоянии был госпитализирован. Пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем.

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