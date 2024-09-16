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В Братиславе уровень воды на Дунае приближается к девятиметровой отметке

  • 16.09.2024, 13:29
  • 1,528
В Братиславе уровень воды на Дунае приближается к девятиметровой отметке
TASR/Jaroslav Novák

Прибрежные районы города подтопило.

В столице Словакии Братиславе уровень воды на Дунае уже превысил 8 метров, пик ожидается во вторник утром.

Об этом пишет «Европейская правда».

По состоянию на 8 часов утра 16 сентября уровень воды в Дунае в районе Братиславы достиг 8,8 метра. Некоторые прибрежные районы города подтопило.

В сети появилось видео подтопленного здания Министерства спорта.

По прогнозам Института гидрометеорологии Словакии, пик наводнения наступит утром во вторник на уровне 9,36 метра.

В районе замка Девин, что выше по течению от столицы, река уже вышла за пределы русла. Несколько дорог в регионе перекрыты из-за подтопления.

TASR/Jaroslav Novák
TASR/Jaroslav Novák
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