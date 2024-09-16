В Братиславе уровень воды на Дунае приближается к девятиметровой отметке
- 16.09.2024, 13:29
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Прибрежные районы города подтопило.
В столице Словакии Братиславе уровень воды на Дунае уже превысил 8 метров, пик ожидается во вторник утром.
Об этом пишет «Европейская правда».
По состоянию на 8 часов утра 16 сентября уровень воды в Дунае в районе Братиславы достиг 8,8 метра. Некоторые прибрежные районы города подтопило.
В сети появилось видео подтопленного здания Министерства спорта.
По прогнозам Института гидрометеорологии Словакии, пик наводнения наступит утром во вторник на уровне 9,36 метра.
В районе замка Девин, что выше по течению от столицы, река уже вышла за пределы русла. Несколько дорог в регионе перекрыты из-за подтопления.