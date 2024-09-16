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Презентован новый Volkswagen T7 Transporte

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  • 16.09.2024, 13:40
Презентован новый Volkswagen T7 Transporte

Изменился до неузнаваемости.

На автошоу IAA Transportation 2024 в Ганновере состоялся публичный дебют нового Volkswagen T7. Вскоре минивэн поступит в продажу по цене от 36 780 евро. Его подробности раскрыли на официальном сайте Volkswagen.

В Ганновер привезли новые Volkswagen Transporter и Caravelle. Теперь они не имеют ничего общего с VW Multivan, ведь построены на базе Ford Transit Custom.

От собрата новый Volkswagen T7 отличается дизайном передней части. Также появился внедорожный вариант Panamericana с пластиковым обвесом.

Новый Volkswagen Transporter/Caravelle предлагают в грузовых, пассажирских и грузопассажирских версиях длиной 5,05 и 5,45 м. Авто может перевозить до 1,33 тонны и буксировать 2,8-тонный прицеп, а объем его грузового отсека составляет от 5,8 до 9 кубометров.

Пассажирские варианты доступны в исполнении на 6-9 мест. На передней панели установили два дисплея, а селектор КПП вынесен на рулевую колонку. Среди доступных опций появились трехзонный климат-контроль, бесключевой доступ и датчик дождя, акустика Harmann Kardon с 14 динамиками и современные системы безопасности

Палитра модификаций Volkswagen T7 расширена: можно выбрать 2,0-литровые турбодизели мощностью 110, 150 и 170 л. с., 232-сильную плагин-гибридную установку и электромоторы на 136, 218 и 286 л. с. (с батареей на 64 кВт∙ч). Запланированы варианты с передним и полным приводом.

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