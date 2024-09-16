Привет Путину и Лаврову Telegram-канал «СерпомПо»

16.09.2024, 13:44

Олаф Шольц

От «дружественного» востока и юга.

В который раз подтверждено, что нет ни одной страны в мире, которая желала бы привязать себя «морским узлом» к скачущей под обрыв колеснице с кремлёвскими авантюристами внутри.

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с визитом в Узбекистан. Подписано восемь соглашений, в том числе о партнерстве в сфере миграции, транспорта, изменения климата, использования водных ресурсов, области критических минералов.

Кроме того, МИДам двух стран по итогам переговоров Шольца и Мирзиёева поручено повысить уровень узбекско-германских отношений и проводить консультации по региональной и международной проблематике.

И где Путин с его Лавровым? «Сражающиеся с НАТО»? Как же дружественный Узбекистан? Почему же в то время, как путинцы «поворачивают на восток и юг», Узбекистан не прочь укрепить отношения «с западом». Который, по версии пропагандистов «воюет с Россией»? Это как-то, мягко говоря, не по-дружески.

Читаешь такие новости и в полной мере можно оценить бессмысленность того, во что втянули Россию путинцы.

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