Привет Путину и Лаврову
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 16.09.2024, 13:44
От «дружественного» востока и юга.
В который раз подтверждено, что нет ни одной страны в мире, которая желала бы привязать себя «морским узлом» к скачущей под обрыв колеснице с кремлёвскими авантюристами внутри.
Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с визитом в Узбекистан. Подписано восемь соглашений, в том числе о партнерстве в сфере миграции, транспорта, изменения климата, использования водных ресурсов, области критических минералов.
Кроме того, МИДам двух стран по итогам переговоров Шольца и Мирзиёева поручено повысить уровень узбекско-германских отношений и проводить консультации по региональной и международной проблематике.
И где Путин с его Лавровым? «Сражающиеся с НАТО»? Как же дружественный Узбекистан? Почему же в то время, как путинцы «поворачивают на восток и юг», Узбекистан не прочь укрепить отношения «с западом». Который, по версии пропагандистов «воюет с Россией»? Это как-то, мягко говоря, не по-дружески.
Читаешь такие новости и в полной мере можно оценить бессмысленность того, во что втянули Россию путинцы.
Telegram-канал «СерпомПо»