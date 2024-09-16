Politico: Эта зима может стать переломной в войне 6 16.09.2024, 13:52

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Фото: AP

Россия адаптирует тактику авиаударов по энергосистеме Украины.

Приближающаяся зима может стать переломным моментом для Украины в энергетической войне, под прицелом России ключевые подстанции, снабжающие украинские АЭС.

Об этом пишет американское издание Politico, анализируя ситуацию вокруг украинских атомных электростанций, которые подвергаются все большему риску.

Как отмечает автор публикации Джейми Деттмер, риск поражения Украины в войне этой зимой заставил Вашингтон и Лондон пересмотреть то, как Киев использует поставляемые Западом ракеты большой дальности, однако США по-прежнему опасаются эскалации.

В свою очередь в украинском энергетическом секторе опасаются, что грядущей зимой может произойти переломный момент для Украины в энергетической войне.

«И это во многом потому, что российские командиры адаптируют свою тактику авиаударов, извлекая уроки из своей предыдущей неудачной кампании бомбардировок с целью обрушить энергетическую систему страны — и недавние поставки баллистических ракет ближнего радиуса действия Fath-360 в Россию помогут им в этом», — предостерегают в Politico.

Украинские официальные лица ожидают, что Россия будет использовать эти ракеты, дальность действия которых составляет 120 километров, в дополнение к своим планирующим бомбам для поражения логистических и коммуникационных узлов и складов боеприпасов ВСУ в тылу.

«Это, в свою очередь, освободит Россию для концентрации своих собственных ракет большей дальности на гражданской инфраструктуре — в частности, на энергетической системе, в попытке ее разрушить», — отмечает автор статьи.

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