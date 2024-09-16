В Житковичах школьники необычно поздравили учительницу с днем рождения 9 16.09.2024, 13:54

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Видео завирусилось и набрало более миллиона просмотров.

В житковичской школе ученики оригинально поздравили учительницу — цветами и поцелуями, и очень растрогали женщину. А еще видео поздравления завирусилось в TikTok — теперь у него за миллион просмотров, пишет «Зеркало».

Видео появилось в TikTok 12 сентября. В ролике школьники встречают учительницу в коридорах, поздравляют с днем рождения и дарят по одной розе, пока не вырастает целый букет. В конце все собираются в актовом зале.

Там педагог рассказала, что постоянно думает о своих учениках, и на грани слез отметила, что не хочет, «чтобы этот [учебный] год заканчивался».

«Я уже представляю себе, как я буду со сцены на выпускном говорить вам последние слова. Я не знаю, как я их буду говорить», — признается наставница.

«И прикиньте, она все-таки чья-то мама, и она с радостью рассказала это своим детям, а они очень радовались за маму», — говорится в комментарии с 36,5 тысячи лайков.

«Эмпаты, как вам?» — здесь почти 14 тысяч одобрений.

Чуть больше у такого: «У золотого педагога — золотые ученики, вам повезло, что вы нашли друг друга».

«Такое отношение детей дорогого стоит», — на эту фразу поставили более 18,2 тысячи лайков.

«Наверное, в этот момент педагог чувствует, что все было не зря», — у такого всего под четыре тысячи, но он все равно в топе.

Был и негатив, но непопулярный: «Жаль, учителя из школы, в которой я училась, умели только обсуждать детей и критиковать их, унижать и обесценивать, стукачить».

Спустя пару дней тот же ролик появился в Instagram средней школы № 2 города Житковичи. Оттуда можно узнать, что зовут учительницу Елена Валентиновна. Судя по сайту школы, там всего одна преподавательница с таким именем и отчеством — это Елена Грищеня, классная руководительница одного из 11-х классов, она преподает русский язык и литературу, черчение и обществоведение.

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