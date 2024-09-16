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Италия передаст Украине батарею ПВО Samp-T

  • 16.09.2024, 14:12
  • 1,520
Италия передаст Украине батарею ПВО Samp-T

В ближайшее время.

В ближайшее время Италия усилит украинскую ПВО второй батареей Samp-T. Об этом объявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью Corriere della Sera, передает пресс-служба МИД Италии.

«Мы предоставили Киеву безоговорочную помощь, военную, гражданскую, финансовую, сейчас мы собираемся отправить вторую батарею Samp T для защиты украинского населения», - заявил Таяни.

Глава итальянского МИД отметил, что Украина не просила больше, чем Италия уже предоставляет. К тому же страна не имеет британского и американского оружия, в котором нуждается Киев.

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