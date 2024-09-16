Италия передаст Украине батарею ПВО Samp-T
- 16.09.2024, 14:12
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В ближайшее время.
В ближайшее время Италия усилит украинскую ПВО второй батареей Samp-T. Об этом объявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью Corriere della Sera, передает пресс-служба МИД Италии.
«Мы предоставили Киеву безоговорочную помощь, военную, гражданскую, финансовую, сейчас мы собираемся отправить вторую батарею Samp T для защиты украинского населения», - заявил Таяни.
Глава итальянского МИД отметил, что Украина не просила больше, чем Италия уже предоставляет. К тому же страна не имеет британского и американского оружия, в котором нуждается Киев.