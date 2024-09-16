19‑летнего белоруса судят за измену государству

19‑летнего белоруса судят за измену государству4
- 16.09.2024, 14:18
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Его обвиняют в «работе на СБУ».
Могилевский областной суд начал рассматривать уголовное дело против 19-летнего Даниила Гарасима, пишет «Вясна». Его обвиняют в измене государству (часть 1 статьи 356 УК), участии в вооруженном конфликте (часть 1 статьи 361-3 УК) и незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия (часть 2 статьи 295 УК).
О задержании Гарасима стало известно в апреле. На государственном телеканале ОНТ вышел фильм «Дети на прицеле. Завербованные врагом» о семи подростках, задержанных за «сотрудничество с украинскими спецслужбами».
Сотрудники КГБ задержали Герасима на станции Верейцы (Осиповичский район), где якобы нужно было выполнить задание.