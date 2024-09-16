Почему Путин не говорит об этом россиянам 2 Дженнифер Мазерс

16.09.2024, 14:29

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Фото: Getty Images

Правда о Курской области.

Учитывая неоднократные заявления российского президента о том, что проигрыш в войне с Украиной будет означать распад России и разделение ее на части Западом, можно было ожидать, что Путин с возмущением отреагирует на первое со времен Второй мировой войны вторжение на территорию России.

А принимая во внимание попытки российского президента провести параллели между борьбой Советского Союза против нацистской Германии и войной России против Украины, странно, что Путин также упустил очевидную возможность назвать внезапное наступление Украины 6 августа современным эквивалентом операции «Барбаросса». Она началась в июне 1941 года с вторжения нацистских войск через западные границы Советского Союза в ходе разрушительного нападения.

Но вместо того, чтобы бить тревогу и призывать общество в России к самопожертвованию ради родины, Путин преуменьшил присутствие украинских солдат на российской земле, взяв неделю на то, чтобы сделать свое первое публичное заявление по поводу этого инцидента.

Вместо того чтобы представить действия Украины как начало новой и опасной главы в войне, Путин обратился к российскому народу с посланием, что все находится под контролем и беспокоиться не стоит.

Российские вооруженные силы, безусловно, не бездействовали в течение последнего месяца. Нападения на города и поселки в Украине продолжаются и даже усиливаются, а российские войска, сражающиеся в Донбассе, продвигаются вперед в попытках захватить город Покровск, транспортный узел, имеющий стратегическое значение.

Однако все эти ответные меры фактически являются обычным делом в рамках того, как Россия ведет свою войну против Украины. Но эта стратегия не приносит России победы в этой войне.

Путинская «специальная военная операция», которая должна была обеспечить быструю и легкую победу над всей Украиной всего за три дня, длится уже третий год, а Москва до сих пор не контролирует полностью даже те украинские территории, которые она аннексировала и на которые претендует как на свои собственные.

Российский стиль ведения войны очень расточителен по отношению к человеческим жизням. По оценкам Министерства обороны Великобритании, российские вооруженные силы потеряли более 600 000 человек с начала массового вторжения в Украину в феврале 2022 года. Российские военные с трудом набирают достаточное количество людей, чтобы заменить погибших, несмотря на регулярное повышение зарплат и льгот, предлагаемых всем желающим.

Появляются сообщения о том, что российские военнослужащие возвращаются на передовую, не успев полностью оправиться от серьезных боевых травм. В том числе можно даже увидеть снимки военных, идущих в бой на костылях. Многие из солдат, пытающихся остановить и обратить вспять продвижение украинских войск в Курске, — молодые призывники, проходящие год обязательной военной службы.

То, что Россия полагается на неопытные войска с ограниченной подготовкой для защиты своей границы с Украиной, свидетельствует о том, что силы РФ находятся на пределе возможностей.

Россия сейчас также испытывает дефицит рабочей силы за пределами зон боевых действий. Несмотря на то, что местные заводы работают круглосуточно и там выплачивают высокие зарплаты, чтобы привлечь лучших работников, нехватка людей для выполнения этих работ сдерживает как военную, так и гражданскую экономику. Это означает нехватку водителей автобусов, работников магазинов и заводов, обслуживающих повседневные нужды населения, а также угрозу для способности России производить оружие для использования против Украины.

Кремль мог бы рассматривать украинское вторжение как чрезвычайную ситуацию и предлог для получения доступа к ранее незадействованным ресурсам российского общества, чтобы заполнить эти зияющие дыры в военной экономике. Оккупация украинцами российской территории могла послужить оправданием для нового раунда военной мобилизации, чтобы пополнить ряды вооруженных сил. Это также могло послужить основанием для принятия нового законодательства, позволяющего государству направлять трудовые ресурсы в те сферы экономики, которые больше всего в них нуждаются.

Подобные меры принимались правительствами в военное время. Например, во время Второй мировой войны в Великобритании женщины должны были зарегистрироваться для призыва в армию и могли быть направлены для работы на фабрике или на земле.

Так почему же Путин упустил такую золотую возможность укрепить выбранный им нарратив о характере и значении войны России в Украине и привлечь большую часть российского общества к несению ее бремени?

Ответ, возможно, кроется в недавнем интервью с социологом Алексеем Левинсоном из «Левада-центра», единственной оставшейся в России независимой социологической организации, проводящей опросы общественного мнения. Левинсон охарактеризовал российское общество как эмоционально оцепеневшее перед лицом войны России в Украине. По словам Левинсона, большинство россиян предпочитают игнорировать войну и жить своей повседневной жизнью, как будто ничего не происходит.

Возможно, Путин решил преуменьшить масштабы вторжения Украины на территорию России, поскольку опасался, что российское общество просто не откликнется на более широкий призыв о поддержке. Коллективное безразличие общества к объявлению лидером страны чрезвычайного положения было бы глубоко унизительным — возможно, даже более унизительным, чем вторжение иностранных войск.

Во что бы ни верил сам Путин, он, похоже, осознает, что большинство его сограждан не верят в его аргументы о том, что война в Украине — это экзистенциальный конфликт для России. Хотя немногие россияне открыто и активно выступают против войны — отчасти, несомненно, из-за риска штрафов и тюремного заключения, — исследование Левинсона показывает, что их поддержка пассивна и может не выдержать, если их попросят пойти на значительные личные жертвы.

Чем дольше продолжается эта война, тем сложнее Путину изолировать большую часть российского общества от ее последствий.

Дженнифер Мазерс, New Voice

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