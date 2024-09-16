В Гомеле пьяные родители устроили конфликт на улице

В Гомеле пьяные родители устроили конфликт на улице2
- 16.09.2024, 14:30
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И травмировали младенца.
В воскресенье, 15 сентября, в больницу Гомеля поступил восьмимесячный ребенок с закрытой черепно-мозговой травмой. Выяснилось, что его родители, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начали конфликтовать на улице. В какой-то момент кто-то из них толкнул коляску с ребенком. В результате младенец получил травмы, сообщает телеграм-канал Комиссии по делам несовершеннолетних горисполкома.
Теперь родителям предстоит поработать над собой, прежде чем органы опеки допустят их к ребенку, сообщается в телеграм-канале.