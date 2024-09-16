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Глава МИД Польши жестко разнес ядерные угрозы Кремля

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  • 16.09.2024, 14:31
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Глава МИД Польши жестко разнес ядерные угрозы Кремля
Радослав Сикорский
Фото: Getty Images

У Запада есть свои красные линии.

Запад не должен серьезно воспринимать угрозы Путина о применении ядерного оружия на фоне обсуждений о снятии ограничений для ВСУ на использование дальнобойного оружия по РФ. Россия вряд ли решится начать войну с НАТО. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью «Европейской правде».

«Я бы очень удивился, если бы он оказался настолько сумасшедшим, чтобы начать войну с НАТО. Так же его угрозы о ядерном оружии остаются пустыми», - подчеркнул политик.

По его словам, российские аэродромы могут быть легитимной целью для ударов, даже если они расположены на глубине территории противника. Ведь на них размещается стратегическая авиация России и запускаются ракеты, которые наносят удары по Украине.

Сикорский сказал, что не понимает задержек в снятии ограничений на использование западного оружия Украиной, особенно в контексте военных преступлений, совершенных РФ.

«Я слышу от западных журналистов о «красных линиях» Путина и о путинских угрозах эскалацией. Но ведь у нас тоже есть свои красные линии, а о них почему-то никогда не спрашивают. А во-вторых, я не думаю, что есть что-то такое, чего бы Путин еще не делал, но сделает в ответ на наши действия», добавил глава МИД Польши.

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