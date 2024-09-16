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Украина получит новые F-16

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  • 16.09.2024, 14:38
  • 5,952
Украина получит новые F-16

Названы сроки.

До конца 2024 года Украина получит очередную партию самолетов F-16 от Дании.

Об этом заявил министр обороны Королевства Дания Троэльс Лунд Поульсен, сообщает 16 сентября датское издание DR.

Ранее министр обороны Дании подтвердил, что Украина получила первые самолеты.

«Количество не разглашается, но Дания обязалась поставить в общей сложности 19 самолетов», — отметили в DR.

По словам главы минобороны Дании, страна поставит Украине дополнительную партию F-16 во второй половине 2024 года.

Как и при первой поставке, количество и дата будут засекречены.

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