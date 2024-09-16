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Путин увеличил численность российской армии

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  • 16.09.2024, 14:52
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Путин увеличил численность российской армии

На 180 тысяч человек.

Путин подписал указ, согласно которому с 1 декабря 2024 года штатная численность российских Вооруженных сил увеличивается до 2 389 130 человек, включая 1,5 млн военнослужащих.

Документ опубликован на портале правовых актов.

Российскому правительству поручено предусмотреть выделение Минобороны бюджетных ассигнований из бюджета, необходимых для выполнения указа.

В предыдущий раз численность российской армии увеличивалась в конце 2023 года — до 2 209 130 человек, в том числе 1,32 млн военнослужащих.

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