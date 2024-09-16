Несовершеннолетнюю дочь Андрея Мелешко также депортируют из Грузии 1 16.09.2024, 14:56

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Жене журналиста ребенка не отдали.

Белорусского журналиста Андрея Мелешко не пустили в Грузию когда он возвращался вместе с дочерью из краткосрочной поездки в Польшу. При прохождении пограничного контроля в Кутаиси ему отказали во въезде «по иным причинам».

Жене журналиста, которая приехала в Кутаиси из Батуми, ребенка не отдали, узнала БАЖ.

По словам Андрея Мелешко, изначально дочь прошла паспортный контроль на въезде в Грузию, но потом ее паспорт забрали вместе с отцовским. Девочка тяжело переживает ситуацию, с ночи не было возможности ее покормить.

В это время она вместе с отцом должна вылетать в Польшу.

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