Несовершеннолетнюю дочь Андрея Мелешко также депортируют из Грузии

Несовершеннолетнюю дочь Андрея Мелешко также депортируют из Грузии1
- 16.09.2024, 14:56
- 3,564
Жене журналиста ребенка не отдали.
Белорусского журналиста Андрея Мелешко не пустили в Грузию когда он возвращался вместе с дочерью из краткосрочной поездки в Польшу. При прохождении пограничного контроля в Кутаиси ему отказали во въезде «по иным причинам».
Жене журналиста, которая приехала в Кутаиси из Батуми, ребенка не отдали, узнала БАЖ.
По словам Андрея Мелешко, изначально дочь прошла паспортный контроль на въезде в Грузию, но потом ее паспорт забрали вместе с отцовским. Девочка тяжело переживает ситуацию, с ночи не было возможности ее покормить.
В это время она вместе с отцом должна вылетать в Польшу.