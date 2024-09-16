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Украина усовершенствовала танки Abrams

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  • 16.09.2024, 15:02
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Украина усовершенствовала танки Abrams

Переданная техника оказалась уязвимой.

Украинцам пришлось усовершенствовать переданные США танки M1 Abrams, поскольку те оказались уязвимыми для атак российских беспилотников и другой взрывчатки, сообщило The Hill со ссылкой на украинских чиновников.

По их словам, модернизация оказалась исключительно эффективной в плане защиты не только танков Abrams, но и американских БМП модели Bradley.

И осуществлялась такая модернизация с помощью относительно простого метода — стальных каркасов, обернутых вокруг рам боевой техники.

Военнослужащие 47-й отдельной механизированной бригады Сил обороны рассказали журналистам The Hill о том, что «защитные экраны для боевых машин, таких как Abrams и Bradley, необходимы для сохранения не только дорогостоящего оборудования, но и жизней солдат на поле боя».

«Хотя Abrams считается одним из лучших танков, он не является неуязвимым для таких угроз, как противотанковые ракеты и беспилотники», — заявили украинские офицеры.

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