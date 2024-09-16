У менскай пракуратуры сказалі, за што могуць затрымаць квадрабераў 12 16.09.2024, 15:07

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Пока таких задержаний в столице не было.

Среди белорусских детей и подростков набирает обороты движение квадроберов. Суть заключается в том, что мальчики и девочки надевают маски животных и изображают их повадки: прыгают, рычат, высовывают язык и т.п.

Квадроберов в Минске пока не задерживали. Но могут.

В комментарии «Минск-новостям» сотрудник столичной прокуратуры Михаил Мануилов рассказал за что: «Если они будут нарушать общественный порядок — надоедать гражданам, разбрасывать мусор, забираться на припаркованные автомобили».

Такие действия милиция будет расценивать как мелкое хулиганство. А если к тому же будут причинены телесные повреждения или повреждено имущество — могут и уголовное дело завести.

Правда, ответственность за это начинается с 14 лет, а мелкое хулиганство — с 16. Если квадробер моложе, протокол составят на родителей.

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