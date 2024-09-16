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Девять крупных российских городов окажутся в зоне поражения западных ракет

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  • 16.09.2024, 15:12
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Девять крупных российских городов окажутся в зоне поражения западных ракет

ISW показал карту.

Девять крупных российских городов с суммарным населением 4,7 миллиона человек попадут в радиус поражения дальнобойных западных ракет, в случае если Киев получит разрешение на удары вглубь России, следует из данных американского Института изучения войны (ISW).

Согласно карте, которую публикует ISW, в зоне ударов окажутся два-города миллионнника: это Ростов-на-Дону (население 1,14 млн человек) и Воронеж (1,046 млн).

Кроме того, западные ракеты смогут дотянуться до Курска (население 436 тысяч человек), который в настоящий момент находится вне зоны досягаемости ракетных систем HIMARS, имеющих дальность до 77 км. Также под ударами дальнобойного оружия могут оказаться областные центры Орел и Брянск, с населением 296 тысяч и 373 тысячи человек соответственно, и расположенный на берегу Азовского моря Таганрог (245 тысяч человек).

На предельной дальности американских ракет ATACMS (300 км), снять ограничения на которые призывает Украина, находятся также Липецк (486 тысяч человек), Смоленск (312 тысяч) и Калуга (329 тысяч). При этом британские ракеты Storm Shadow, имеющие дальность до 250 км, до этих городов могут не дотянуться, следует из карты ISW.

На территории, попадающей в радиус поражения западного дальнобойного оружия, находятся не менее 245 военных объектов России, подсчитали в ISW. Среди них — 16 аэродромов российской военной авиации, а также места базирования российских частей, штабы, командные пункты, военные заводы и склады горючего.

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