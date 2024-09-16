Лукашенко задергался

Лукашенко задергался3
- 16.09.2024, 15:21
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Боится возможного перекрытия транзита через Беларусь.
Ситуация с транзитом грузов и пополнением бюджета и борьба с контрабандой обсуждались 16 сентября во время встречи Лукашенко с председателем Государственного таможенного комитета Владимиром Орловским.
«Меня интересует ситуация на границе с точки зрения наших таможенных органов. Я вспоминаю свою службу на границе в советские времена. И так подумал перед нашей встречей, что таможенные органы, да и пограничники, сегодня уже несут службу в совершенно иных условиях. Особенно таможенники, - заявил Александр Лукашенко. - Сейчас работы добавилось значительно, особенно после того, как у нас появились проблемы с Западом. Все-таки мы переориентировали свою экономику на восток. Какова сейчас ситуация в связи с этой переориентацией товарных потоков на восток и как работает таможня?»
Правитель отметил, что ГТК многое делает для того, чтобы помочь белорусским предприятиям, резидентам в организации торговли.
«Какова ситуация с транзитом наших грузов и как вообще вовлечена таможня в эту помощь для наших предприятий?» - спросил он.
Второй вопрос - таможенных платежей и пополнения бюджета страны - Лукашенко назвал одним из важнейших. Он поинтересовался, какова динамика в этом плане в сравнении с прошлыми периодами и прошлым годом.
«Третий - вопрос безопасности. Таможня играет важнейшую роль в обеспечении безопасности - как государства, так и наших граждан. Что у нас с контрабандистами?» - приводит слова Лукашенко его пресс-служба.
Диктатор со страхом отозвался об угрозах перекрыть транзит через Беларусь и заявил о «бешенстве» белорусских соседей на западе, которые приняли ряд решений о закрытии пунктов пропуска. Так, на белорусской границе в настоящее время функционируют только пять автодорожных пунктов пропуска из 26 - по два на польском и литовском направлениях и один - на латвийском.
«Естественно, можно было отмахнуться от этого, сказать, что санкции ввели, не торгуем так с Западом, как раньше. Но ведь (Беларусь. - Прим.) транзитная страна. Поэтому для нас эта оценка важна. Вот как южные границы и западные в сравнении? Ваша точка зрения, ваш взгляд, особенно в перспективу на будущее», - сказал Лукашенко.