Новый седан от BMW приятно поразил даже критиков 3 16.09.2024, 15:29

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Это отличное сочетание дизайна, технологий и функциональности.

В отчаянных попытках отделить линейку электрокаров от традиционных автомобилей, большинство автопроизводителей отступают от установленных норм. Однако BMWi4 eDrive35 Gran Coupe приятно поразил даже критиков.

Несмотря на некоторые нюансы, например, с амортизацией, эксперты отмечают, что компания BMW создала надежный, качественный и функциональный электрокар. Об основных характеристиках BMWi4 eDrive35 Gran Coupe рассказало издание Motor1.

Краткие характеристики BMW i4 eDrive35 Gran Coupe

• Аккумулятор: 68,7 киловатт-часов;

• Мощность: 282 лошадиные силы;

• Разгон до 100 км/ч: примерно 5,8 секунд;

• Запас хода EV: 405 км.

Как и каждая отдельная 3-я серия, i4 GC предлагает отличную управляемость и стильный дизайн. Электрокар соблюдает пропорции классического седана BMW. Некоторые эксперты высказывают мнение о неуместности большой зубчатой радиаторной решетки.

Особенно изысканно оформлен интерьер, предлагающий достаточное пространство для головы, большой и функциональный багажник, а также достаточно роскоши и технологий.

Авто имеет литий-ионную батарею мощностью 81,5 киловатт, которая питает один задний двигатель, производящий 282 лошадиные силы.

Прогнозируемый запас хода – 405 км. Это не лучшие показатели радиуса действия или эффективности, но их было достаточно для среднестатистических потребностей семьи.

BMW воспроизводит немного имитированного шума трансмиссии через внутренние динамики i4 GC. Трансмиссия электромобиля BMW предлагает традиционную процедуру вождения с двумя педалями, а также вождение с одной педалью. Последний вариант – четкий и хорошо откалиброванный, с мгновенным переходом к торможению.

Эксперты также обращают внимание на амортизацию – было бы здорово, если бы она была немного мягче. Тем не менее, Sport предлагает наиболее чувствительную калибровку каждого основного шасси и системы трансмиссии, превращая i4 GC в настоящий спортивный седан.

С базовой ценой 52200 долларов эта комплектация eDrive35 предлагает лучшую стоимость среди линейки i4.

Это делает i4 eDrive 35 влиятельным конкурентом седанов с двигателем, гибридов и электромобилей. Конкуренты, работающие на газе, медленнее, а гибридные автомобили вдвое больше.

Таким образом, новый BMW совмещает стиль с функциональностью.

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