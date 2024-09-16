В центре Кельна прогремел взрыв возле ресторана 16.09.2024, 15:39

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Случайный прохожий получил легкие травмы и был госпитализирован.

Утром 16 сентября в центре Кельна (Германия) прогремел мощный взрыв возле ресторана. В результате происшествия ранение получил один человек.

В настоящее время мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на издание Bild.

Взрыв около 6:00 утра произошел у входа в ресторан и клуб Vanity Club. В здании также расположены офисные помещения. Правоохранительные органы оперативно прибыли на место происшествия и оцепили территорию.

В результате взрыва обрушилась потолочная плитка у входа в здание и вылетели окна. Владелец здания называет происшествие терактом. Предприниматель отметил, что злоумышленник понимал, что в клубе находятся люди, которые могут быть ранены. По предварительным оценкам, материальный ущерб составляет 100 тыс. евро.

При этом спикер полиции утверждает, что нет никаких признаков террористического мотива преступления. Сейчас немецкие полицейские и прокуроры расследуют взрыв, произошедший в центре города.

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