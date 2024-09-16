Россельхознадзор взял под усиленный контроль продукцию пяти белорусских предприятий 16.09.2024, 15:48

Больше всего претензий к говядине.

Россельхознадзор усилил контроль над продукцией пяти белорусских предприятий. Ведомство направило письмо в Федеральную таможенную службу, где уточняется, что усиленный лабораторный контроль коснется следующих предприятий:

— «Щучинский филиал Гродненского областного потребительского общества цех мясных полуфабрикатов» (в говядине обнаружены хинолоны — антибактериальные препараты);

— филиал Борисовского мясокомбината и колбасный цех ОАО «Александрийское» (в говядине найдены бактерии группы кишечной палочки);

— Жабинковский комбикормовый завод (незарегистрированные ГМО-компоненты или превышение допустимых уровней в корме для кошек);

— филиал «Юнимит» компании «Смолевичи Бройлер» (в полуфабрикатах из птицы выявлены нарушения микробной безопасности).

Кроме того, временно приостановлены поставки продукции «Белфуд Продакшн» из-за повторного обнаружения энрофлоксацина в детских мясных консервах.

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