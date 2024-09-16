Россельхознадзор взял под усиленный контроль продукцию пяти белорусских предприятий
- 16.09.2024, 15:48
Больше всего претензий к говядине.
Россельхознадзор усилил контроль над продукцией пяти белорусских предприятий. Ведомство направило письмо в Федеральную таможенную службу, где уточняется, что усиленный лабораторный контроль коснется следующих предприятий:
— «Щучинский филиал Гродненского областного потребительского общества цех мясных полуфабрикатов» (в говядине обнаружены хинолоны — антибактериальные препараты);
— филиал Борисовского мясокомбината и колбасный цех ОАО «Александрийское» (в говядине найдены бактерии группы кишечной палочки);
— Жабинковский комбикормовый завод (незарегистрированные ГМО-компоненты или превышение допустимых уровней в корме для кошек);
— филиал «Юнимит» компании «Смолевичи Бройлер» (в полуфабрикатах из птицы выявлены нарушения микробной безопасности).
Кроме того, временно приостановлены поставки продукции «Белфуд Продакшн» из-за повторного обнаружения энрофлоксацина в детских мясных консервах.