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Эксперт объяснил, зачем Путин решил увеличить численность армии

  • 16.09.2024, 15:58
  • 1,796
Эксперт объяснил, зачем Путин решил увеличить численность армии

У России проблемы.

Увеличение российским диктатором Владимиром Путиным штата армии РФ свидетельствует о проблемах агрессора в войне с Украиной. Потому что врагу не хватает человеческого ресурса, которым он пытается компенсировать нехватку техники.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал военно-политический эксперт группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

По словам эксперта, после начала полномасштабного вторжения в Украину - это можно назвать традиционными действиями. Поскольку россияне регулярно увеличивают общее количество армии, потому что им не хватает того количества, которое у нас есть.

«Это исключительно подчеркивает тот факт, что у них возникают проблемы в войне с Украиной, потому что им не хватает человеческого ресурса, который становится основным на фоне того, как уменьшается количество техники», - говорит Коваленко.

То есть, как пояснил эксперт, у противника сейчас появляется больший дефицит с техникой. Поэтому каждую единицу техники пытается компенсировать соответствующим количеством человеческого ресурса. И именно для этого россияне увеличивают количество армии.

«В будущем вообще российская армия превратится в большой маршевый батальон, который будет составлять преимущественно пехота с очень малым количеством техники. Потому что у них уже сейчас своего производства почти нет, есть восстановление, но производства нет», - пояснил Коваленко.

Он добавил, что РФ хочет больше мобилизовывать людей, но «люди не идут».

«Даже сейчас, чтобы мобилизовать добровольно, они предлагают 2 млн рублей. И у них есть эти проблемы с мобилизацией сейчас, и в дальнейшем это будет более репрессивный формат, потому что никто не хочет идти в их армию», - подытожил Коваленко.

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