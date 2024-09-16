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На Жабинковском сахарном заводе показали горы, которые «пахнут деньгами»

  • 16.09.2024, 16:07
На Жабинковском сахарном заводе показали горы, которые «пахнут деньгами»

Комментаторы оценили и горы, и запах.

В TikTok опубликовали ролик, где показали горы, которые «пахнут деньгами», а именно из сахарной свеклы. Видео разместили в аккаунте Жабинковского сахарного завода, что на Брестчине. Комментаторы оценили и горы, и запах, пишет telegraf.news.

На видео сотрудник завода вдыхает запах свеклы со словами «Запах денег». Ролик сопроводили следующей подписью: «Каждый уважающий себя работник ОАО «Жабинковский сахарный завод» в начале сезона». Осенью как раз наступает время сбора сахарной свеклы.

@zhabinkashugarplant А как по вашему пахнут деньги? #завод #беларусь #ЖСЗ #сахарныйзаводжабинка #работяги #сахар #тренды ♬ GTA San Andreas Theme (Remake) - Ben Morfitt (SquidPhysics)

«Запах 2,40 рубля за кило», — ответил в комментариях пользователь TikTok.

«Ого, реально из свеклы?» — не поверила другая.

«Валяются по дороге и летят прямо на встречные. Я сейчас боюсь ездить», — пожаловалась третья. Еще один комментатор рассказал, что однажды «поймал на встречке на полной скорости свеклу в бампер». «Запах потраченных денег», — отметил он.

Кто-то же интересовался, ощущают ли «запах денег» те, кто выращивал эту свеклу. Другой комментатор рассказал, что «этот «запах денег» порой за километры чувствуется».

«У меня из окна видно вот такие горы», — похвасталась еще одна пользовательница.

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