У «СВО» новая цель
- Андрей Калитин
- 16.09.2024, 16:15
Поиск справедливости может и в Кремль привести.
Мучительный творческий поиск в определении целей «СВО» не прекращается ни на минуту.
Итак, у «СВО» новая цель:
Декоммунизация.
Это «возврат к правде, справедливости и естественному порядку вещей».
Смело. Но рискованно.
Так и до Ротенбергов и Тимченко недалеко - они ведь тоже «дети советской эпохи», каким-то чудом ставшие из ничего всем.
Поиск справедливости может и в Кремль привести. И тогда может выясниться, что цель «СВО» - это сама «СВО» как инструмент сохранения власти и «декоммунизации»/распила всей экономики страны.
Об экономике войны и справедливости лучше всего говорят цифры.
Расходы России на войну - 29 миллиардов рублей в день.
То есть 1 млрд 200 млн рублей в час.
И эти расходы только растут.
За первую половину 2024 года федеральный бюджет потратил по оборонным статьям рекордные 5,3 триллиона рублей.
По сравнению с тем же периодом прошлого года военные расходы России увеличились на 36%.
За 6 месяцев военная машина «съела» почти полтора годовых бюджета программы поддержки национальной экономики (3,89 трлн рублей), больше трех годовых бюджетов всей системы высшего образования (1,546 трлн рублей) и 18 годовых бюджетов нацпроекта «Здравоохранение» (290 млрд рублей).
Растут и «сопутствующие» войне непредвиденные расходы.
Как мы помним, Роскомнадзор потратит на борьбу с VPN 59 млрд. рублей.
Может быть, цель «СВО» - уничтожение VPN?
Для сравнения: на помощь курским беженцам правительство в августе выделило 1,8 млрд рублей.
Борьба с VPN важнее, чем помощь беженцам.
В 50 раз важнее.
Вот и вся справедливость.
Андрей Калитин, Telegram