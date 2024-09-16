У «СВО» новая цель Андрей Калитин

16.09.2024, 16:15

Поиск справедливости может и в Кремль привести.

Мучительный творческий поиск в определении целей «СВО» не прекращается ни на минуту.

Итак, у «СВО» новая цель:

Декоммунизация.

Это «возврат к правде, справедливости и естественному порядку вещей».

Смело. Но рискованно.

Так и до Ротенбергов и Тимченко недалеко - они ведь тоже «дети советской эпохи», каким-то чудом ставшие из ничего всем.

Поиск справедливости может и в Кремль привести. И тогда может выясниться, что цель «СВО» - это сама «СВО» как инструмент сохранения власти и «декоммунизации»/распила всей экономики страны.

Об экономике войны и справедливости лучше всего говорят цифры.

Расходы России на войну - 29 миллиардов рублей в день.

То есть 1 млрд 200 млн рублей в час.

И эти расходы только растут.

За первую половину 2024 года федеральный бюджет потратил по оборонным статьям рекордные 5,3 триллиона рублей.

По сравнению с тем же периодом прошлого года военные расходы России увеличились на 36%.

За 6 месяцев военная машина «съела» почти полтора годовых бюджета программы поддержки национальной экономики (3,89 трлн рублей), больше трех годовых бюджетов всей системы высшего образования (1,546 трлн рублей) и 18 годовых бюджетов нацпроекта «Здравоохранение» (290 млрд рублей).

Растут и «сопутствующие» войне непредвиденные расходы.

Как мы помним, Роскомнадзор потратит на борьбу с VPN 59 млрд. рублей.

Может быть, цель «СВО» - уничтожение VPN?

Для сравнения: на помощь курским беженцам правительство в августе выделило 1,8 млрд рублей.

Борьба с VPN важнее, чем помощь беженцам.

В 50 раз важнее.

Вот и вся справедливость.

Андрей Калитин, Telegram

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