закрыть
16 сентября 2024, понедельник, 16:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

У «СВО» новая цель

  • Андрей Калитин
  • 16.09.2024, 16:15
У «СВО» новая цель

Поиск справедливости может и в Кремль привести.

Мучительный творческий поиск в определении целей «СВО» не прекращается ни на минуту.

Итак, у «СВО» новая цель:

Декоммунизация.

Это «возврат к правде, справедливости и естественному порядку вещей».

Смело. Но рискованно.

Так и до Ротенбергов и Тимченко недалеко - они ведь тоже «дети советской эпохи», каким-то чудом ставшие из ничего всем.

Поиск справедливости может и в Кремль привести. И тогда может выясниться, что цель «СВО» - это сама «СВО» как инструмент сохранения власти и «декоммунизации»/распила всей экономики страны.

Об экономике войны и справедливости лучше всего говорят цифры.

Расходы России на войну - 29 миллиардов рублей в день.

То есть 1 млрд 200 млн рублей в час.

И эти расходы только растут.

За первую половину 2024 года федеральный бюджет потратил по оборонным статьям рекордные 5,3 триллиона рублей.

По сравнению с тем же периодом прошлого года военные расходы России увеличились на 36%.

За 6 месяцев военная машина «съела» почти полтора годовых бюджета программы поддержки национальной экономики (3,89 трлн рублей), больше трех годовых бюджетов всей системы высшего образования (1,546 трлн рублей) и 18 годовых бюджетов нацпроекта «Здравоохранение» (290 млрд рублей).

Растут и «сопутствующие» войне непредвиденные расходы.

Как мы помним, Роскомнадзор потратит на борьбу с VPN 59 млрд. рублей.

Может быть, цель «СВО» - уничтожение VPN?

Для сравнения: на помощь курским беженцам правительство в августе выделило 1,8 млрд рублей.

Борьба с VPN важнее, чем помощь беженцам.

В 50 раз важнее.

Вот и вся справедливость.

Андрей Калитин, Telegram

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тихие герои
Тихие герои Ирина Халип
Бархатный сезон на минном пляже
Бархатный сезон на минном пляже Владимир Халип
Родной язык Путина
Родной язык Путина Виталий Портников
Речь стареющего кремлевского мечтателя
Речь стареющего кремлевского мечтателя Владимир Пастухов