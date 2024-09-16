Украинские шахматисты призвали ФИДЕ не возвращать белорусов на соревнования 16.09.2024, 16:21

Гроссмейстеры направили официальное письмо своим коллегам.

Украинские шахматисты призвали Генеральную ассамблею ФИДЕ не рассматривать вопрос о возвращении представителей России и Беларуси на соревнования.

Гроссмейстеры направили официальное письмо своим коллегам. Оно было опубликовано в соцсетях Федерации шахмат Украины, сообщает «Зеркало недели».

«Как вам известно, Генеральная ассамблея рассмотрит возможность снятия санкций против российской и белорусской шахматных федераций. Мы считаем, что обсуждать этот вопрос не только преждевременно, но и глубоко аморально, учитывая нынешние обстоятельства, затрагивающие нашу родину и международное сообщество в целом.

Пожалуйста, надавите на ваши национальные федерации, чтобы эта тема даже не была включена в повестку дня для обсуждения. Поддержите шахматное сообщество Украины и пострадавших от конфликта. Давайте коллективно отстаивать ценности мира, целостности и уважения в нашем шахматном сообществе.

Вместе мы сможем отстаивать то, что правильно. Шахматное сообщество всегда было маяком единства и силы, и сейчас самое время продемонстрировать эту солидарность. Мы верим, что вы присоединитесь к нам в нашем обращении и поможете защитить принципы, которые нам дороги. Спасибо за понимание и поддержку», – сказано в письме.

Свои подписи под обращением поставили Александр Белявский, Наталья Букса, Евгения Долуханова, Инна Гапоненко, Василия Иванчук, Антон Коробов, Руслан Пономарев и другие шахматисты.

Генеральная ассамблея ФИДЕ пройдет 21-22 сентября в Будапеште.

Стоит отметить, что ранее Комиссия по этике ФИДЕ приняла решение отменить приостановку членства РФ и заменила эту санкцию на штраф. Также был отменен выговор российскому президенту ФИДЕ Аркадию Дворковичу.

Дворкович возглавляет ФИДЕ с октября 2018 года. До этого назначения он был заместителем председателя правительства России.

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