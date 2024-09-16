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В приграничных с Беларусью польских и литовских местностях зафиксированы скачки гамма-излучений

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  • 16.09.2024, 16:31
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В приграничных с Беларусью польских и литовских местностях зафиксированы скачки гамма-излучений

Названа причина.

Воздух в Гродненской области мог быть загрязнен радиоактивными элементами, которые выделялись во время пожаров в Чернобыльской зоне. Мониторинг уровня радиации в воздухе с 10 по 15 сентября в приграничных с Беларусью польских и литовских местностях показал скачки гамма-излучений. На это обратил внимание один з читателей Hrodna.life.

Основной скачок в Польше был 10 сентября

В период, когда гродненцы наблюдали дымку и ощущали запах гари в воздухе, в приграничных местностях Литвы и Польши наблюдался скачок уровня радиоактивных элементов в воздухе. Об этом свидетельствуют графики на сайте Группы мониторинга радиоактивности окружающей среды (REM) Объединенного исследовательского центра (JRC) Европейской комиссии.

Например, в пункте замера в польской деревне Сидра (27 км от Гродно), скачок наблюдался 10 сентября. При среднем показателе гамма-излучений 0,07 микрозивертов в час (мкЗв/ч), 10 сентября он достиг отметки в 0,092 мкЗв/ч. Следующий скачок зафиксировали 15 сентября — 0,083 мкЗв/ч.

Аналогичная ситуация наблюдалась и в деревне Бартники (9 км от Сопоцкино). Средний показатель гамма-излучений там — 0,084 мкЗв/ч. Скачок произошел 10 сентября — 0,116 мкЗв/ч, но в следующие дни график выровнялся.

В Литву радиацию «притянуло» позже — 12 и 13 сентября

В литовской деревне Дубининкас (около 50 км от Гродно) первый скачок произошел 10 сентября - 0,043 мкЗв/ч и с того дня показатель постепенно рос: 0,049 мкЗв/ч 12 сентября и 0,051 мкЗв/ч 13 сентября. Средний показатель для этого региона — 0,033 мкЗв/ч.

В Девянишкисе, что рядом с Лидой, пик радионуклидов в воздухе служба мониторинга зафиксировала 12 и 13 сентября — 0,071 и 0,073 мкЗв/ч соответственно.

На территории Беларуси изменений не зафиксировали

На сайте REM нет данных по уровню радиации на территории Беларуси. Похоже на то, что данные ни с одного из белорусских пунктов замеров не передаются в сервис.

На сайте Белгидромета сообщается, что с 5 по 13 сентября «радиационная обстановка в республике остается без изменений». В Минске, Витебске, Бресте и Гродно показатель гамма-излучений составил 0,11 мкЗв/ч, что «соответствует многолетним установленным значениям». Таким образом показатели, которые Белгидромет подает как стандартные, в Польше и Литве считаются повышенными в сравнении со средним уровнем.

Безопасным уровнем считается показатель до 0,2 мкЗв/ч — в этом случае радиация не наносит вреда организму. То есть резкие скачки уровня радиации, которые были зафиксированы в окрестностях Гродно, не причинили людям вреда. Но они могут быть косвенным подтверждением того, что запах горы и дымка в небе исходили от пожаров в окрестностях Чернобыля.

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