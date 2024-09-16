ВСУ провели двухчасовой штурм позиций россиян на Курском направлении 16.09.2024, 16:44

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Ударная группа опубликовала видео.

Украинские военные провели 2-часовой штурм позиций россиян на Курском направлении.

Об этом сообщили в своем телеграм-канале бойцы ударной группы «Черный Лебедь» 225 отдельного штурмового батальона.

Военные также показали кадры, как поддерживали штурм пехоты в Курской области.

Военные ударной группы «Черный Лебедь» 225 отдельного штурмового батальона отметили, двухчасовой штурм позиций россиян на Курском направлении поддерживал расчет МК 19 (автоматический гранатомет).

– Такой тандем чрезвычайно важен, ведь после обработки гранатометом, когда наша пехота занимает вражеские позиции, враг уже не очень настроен на бой, – отметили защитники из «Черного Лебедя».

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