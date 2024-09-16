«Кто бы мог подумать»: Буданов назвал сильные стороны Украины в войне 4 16.09.2024, 17:05

3,922

Кирилл Буданов

Россияне этим похвастаться не могут.

Сильной стороной Украины в войне против агрессии России являются нестандартные подходы в решениях и мотивация.

Об этом сказал глава ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов на ежегодной встрече YES в Киеве, информирует 24 Канал.

– Украина – это страна возможностей. Чем больше живу, тем больше это вижу: здесь возможно все. Раз – с нуля сделали тысячи дронов. Кто мог о таком подумать два года назад?,– отметил Буданов.

Другой важной чертой украинцев глава разведки назвал веру в себя и мотивацию, которой нет у россиян.

– Наша сильная сторона – в нестандартном подходе и вере в то, что мы можем что угодно. Мы воюем за свою землю, и здесь вариантов у нас нет, – добавил разведчик.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com