закрыть
16 сентября 2024, понедельник, 18:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Кто бы мог подумать»: Буданов назвал сильные стороны Украины в войне

4
  • 16.09.2024, 17:05
  • 3,922
«Кто бы мог подумать»: Буданов назвал сильные стороны Украины в войне
Кирилл Буданов

Россияне этим похвастаться не могут.

Сильной стороной Украины в войне против агрессии России являются нестандартные подходы в решениях и мотивация.

Об этом сказал глава ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов на ежегодной встрече YES в Киеве, информирует 24 Канал.

– Украина – это страна возможностей. Чем больше живу, тем больше это вижу: здесь возможно все. Раз – с нуля сделали тысячи дронов. Кто мог о таком подумать два года назад?,– отметил Буданов.

Другой важной чертой украинцев глава разведки назвал веру в себя и мотивацию, которой нет у россиян.

– Наша сильная сторона – в нестандартном подходе и вере в то, что мы можем что угодно. Мы воюем за свою землю, и здесь вариантов у нас нет, – добавил разведчик.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тихие герои
Тихие герои Ирина Халип
Бархатный сезон на минном пляже
Бархатный сезон на минном пляже Владимир Халип
Родной язык Путина
Родной язык Путина Виталий Портников
Речь стареющего кремлевского мечтателя
Речь стареющего кремлевского мечтателя Владимир Пастухов