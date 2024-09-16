«Кто бы мог подумать»: Буданов назвал сильные стороны Украины в войне

«Кто бы мог подумать»: Буданов назвал сильные стороны Украины в войне4
- 16.09.2024, 17:05
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Россияне этим похвастаться не могут.
Сильной стороной Украины в войне против агрессии России являются нестандартные подходы в решениях и мотивация.
Об этом сказал глава ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов на ежегодной встрече YES в Киеве, информирует 24 Канал.
– Украина – это страна возможностей. Чем больше живу, тем больше это вижу: здесь возможно все. Раз – с нуля сделали тысячи дронов. Кто мог о таком подумать два года назад?,– отметил Буданов.
Другой важной чертой украинцев глава разведки назвал веру в себя и мотивацию, которой нет у россиян.
– Наша сильная сторона – в нестандартном подходе и вере в то, что мы можем что угодно. Мы воюем за свою землю, и здесь вариантов у нас нет, – добавил разведчик.