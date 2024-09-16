Мозырский НПЗ за неделю мог потерять 35 миллионов долларов
- 16.09.2024, 17:23
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Из-за июльского урагана.
Мозырский НПЗ подсчитал убытки, понесенные во время июльского урагана в Гомельской области, они оказались внушительными, пишет «Флагшток».
Предприятие за неделю могло потерять до 35 млн долларов.
«Ранее за месяц (до ухода завода в убытки в начале 2024 года — прим.) прибыль МНПЗ могла составлять 20—30 млн долларов, а теперь за неделю насчитали 35 миллионов долларов убытка», — рассказал информированный источник.
В эту сумму кроме ремонтных работ вошел и простой завода.
Мозырский НПЗ несет огромные убытки с начала 2024 года. Ситуация усугубилась после урагана, пронесшегося над территорией Гомельской области 14 июля 2024 года. Завод остался без электроснабжения из-за обрушения линии электропередач. Подключение к альтернативным источникам энергии оказалось невозможным из-за отключения Беларуси от энергосистемы Украины после вторжения российских войск с белорусской территории территории.
Позже стало известно о снижении объемов производства из-за блэкаута, вызванного обрывом линий электропередач. Теперь же последствия смогут прочувствовать на себе и сотрудники предприятия. Руководство МНПЗ недавно ознакомило персонал с приказом, который предусматривает снижение премии для работников разных цехов предприятия.
а добавь там галочку видосио в остраву