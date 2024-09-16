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Можно ли детям в школе вместо учебников пользоваться планшетом?

  • 16.09.2024, 17:40
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Можно ли детям в школе вместо учебников пользоваться планшетом?

В Комитете по образованию Мингорисполкома ответили.

Отец ученика минской школы поинтересовался, можно ли детям носить с собой в школу планшет вместо учебников, пишут «Минск-Новости». В гимназии, где учится его ребенок, это якобы запретили.

«Но ведь многие родители и покупали планшеты специально для того, чтобы разгрузить детей от тяжелых учебников в портфеле», — отметил мужчина.

В Комитете по образованию Мингорисполкома ответили, что прямого запрета на использование планшетов вместо учебников нет. Мол, при разумной организации образовательного процесса и при соблюдении санитарных норм и правил использование планшетов разрешено.

«Но важно, чтобы каждый ребенок и родители понимали, что электронное устройство на уроке может быть использовано только в качестве книги», — уточнили в ведомстве.

Также сказано, что планшеты рекомендуется использовать не на каждом уроке, чтобы не нанести вреда зрению, и тем более не во время перерыва.

«В отдельных случаях, связанных, например, с состоянием здоровья ребенка, планшет может стать приемлемой заменой нескольких учебников», — говорится в сообщении.

Чиновники также уточнили, что использовать планшет на постоянной основе в качестве средства визуализации не стоит.

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