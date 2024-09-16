Из Беларуси уходит знаменитый косметический бренд 16.09.2024, 17:55

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Перед этим его «прижали» чиновники.

В Беларуси началась ликвидации компании «Орифлэйм Косметикс» — «дочки» шведского бренда Oriflame. При этом сайты фирмы уже недоступны, а по телефонным номерам в минском офисе невозможно дозвониться — сообщается, что они недействительны. Как рассказал журналисту «Зеркала» один из консультантов, который продавал косметику Oriflame, белорусы уже не могут заказать товары через «Орифлэйм Косметикс», только если через Россию, но и с этой схемой есть трудности.

Об уходе из Беларуси компания Oriflame публично не объявляла. Как заметило «Зеркало», в августе 2024-го в госреестре плательщиков от Министерства по налогам и сборам появилась запись, что Oriflame начала ликвидацию своего юридического лица в Беларуси — фирмы «Орифлэйм Косметикс».

Сайты фирмы недоступны, как и телефоны в минском офисе. Отправить электронные письма также не удалось, они вернулись с пометкой, что не могут быть доставлены адресату. Один из консультантов, который продавал товары Oriflame, пояснил журналисту «Зеркала» как потенциальному покупателю, что купить товар через «Орифлэйм Косметикс» уже не получится. Один из вариантов — попробовать оформить заказ через индивидуальных агентов, которые пытаются закупиться через Россию. Но консультант предупредил, что и при этом варианте могут быть неприятные сюрпризы — коробки могут прийти пустыми, без оформленного товара.

Ликвидации компании предшествовало то, что летом 2023-го белорусское правительство внесло «Орифлэйм Косметикс» в перечень компаний, продажа которых допустима только с разрешения властей. При этом среди акционеров фирмы были указаны «Орифлэйм Косметикс АГ» (Нидерланды) и «Орифлэйм Холдингс Б.В.» (Швейцария).

При этом в середине 2022 года шведы вместе с двумя другими известными компаниями прямых продаж (Herbalife Nutrition и Mary Kay) создали Ассоциацию прямых продаж в Беларуси. Как было озвучено, новое объединение должно было придать дополнительный импульс индустрии прямых продаж в стране и обеспечить эффективные условия для обеспечения этических стандартов ведения бизнеса.

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