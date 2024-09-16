Эстонец перешел Босфор по канату 1 16.09.2024, 18:05

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Волнующее видео.

Эстонец Яан Руз пересек Босфорский пролив по канату. Веревку длиной 1074 м натянули на высоте 165 м над землей между опорами Моста мучеников 15 июля, сообщает Hurriyet.

Из Азии в Европу спортсмен дошел через Босфор всего за 47 минут!

Руз – первый человек в мире, который на такой высоте перешел с одного континента на другой. Спортивное мероприятие организовало Министерство транспорта и автодорог Турции.

Стоит отметить, что для эстонского акробата такие трюки в каком-то смысле «будничные», ведь он – трехкратный чемпион мира по слэклайну. Так называется хождению без специальных балансиров по стропе, натянутой между двумя объектами.

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