До +28°С ожидается 17 сентября в Беларуси 16.09.2024, 18:17

Объявлен красный уровень опасности.

Красный уровень и до 28 градусов ожидается 17 сентября в Беларуси. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

17-19 сентября (вторник — четверг) на большей части территории Гомельской и Могилевской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости).

В целом во вторник в Беларуси будет малооблачно и без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью составит от 9 до 15 градусов тепла, по северу местами плюс 5-8, днем - 23-28 градусов со знаком плюс.

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