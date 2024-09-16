На белорусском рынке такси банкротится сразу несколько компаний 1 16.09.2024, 18:31

Во всех случаях у фирм накопились долги по налогам.

В Беларуси сразу несколько компаний, деятельность которых была связана с такси, проходят процедуру банкротства. Во всех случаях у фирм накопились долги по налогам. Есть среди них и компания-«призрак», передает «Зеркало».

10 сентября в Экономическом суде Минска рассмотрели дело о банкротстве службы такси «На грани фола». В суд обратилась инспекция Министерства по налогам и сборам по Центральному району города.

Владеет компанией россиянин Алексей Шилов. Оказалось, что фирма задолжала бюджету 73,2 тыс. рублей. Образовалась задолженность еще в 2022 году, к тому моменту фирма проработала меньше года. У юрлица нет никакого имущества, чтобы за его счет погасить долги, а счета в банке «мертвы» с мая 2022-го. Это следует из судебного документа.

Вторая история связана со службой такси «ТаксМелГранд». В этом случае первое заседание прошло еще в июне этого года — в Экономическом суде Минска. Оказалось, компания Екатерины Ткачук не уплатила в бюджет почти 198 тыс. рублей.

На втором суде, который прошел 10 сентября, стало известно, что у фирмы нет никакого имущества, которое можно было бы использовать для покрытия задолженности, поэтому ее признали банкротом.

Похожую историю проживает компания «Мы Выше и Лучше». Эта фирма Алексея Гаврилова, которой менее двух лет и которая была зарегистрирована в Заславле, также недоплатила налоги. Это следует из документов из Экономического суда Минской области. По данным на сентябрь долг превысил 227 тыс. рублей. В итоге инспекция МНС пошла в суд. Юрлицо признали банкротом.

Фирма «Честный парк» россиянина Александра Никонова — еще один представитель отрасли, оказавшийся на грани банкротства. Его дело рассмотрели 6 сентября в Экономическом суде Минска. Истец, как и в других случаях, — инспекция МНС. Налоговики провели проверку доходов и расходов компании и выявили недоплату по налогам в размере более 398 тыс. рублей. Также ведомство выявило, что фирма больше не находится по месту регистрации, более того, с ней даже не подписывали договор аренды по указанному адресу. А по счетам фирмы не проводилось никаких операций с начала 2023 года. Не смогли налоговики найти на территории Беларуси и владельца компании.

В начале сентября в столице рассмотрели дело о банкротстве еще одной компании «МироТакс» и возбудили конкурсное производство до декабря 2024 года. Иск подала инспекция по налогам и сборам по Заводскому району Минска.

Фирма задолжала бюджету более 1,4 млн рублей. У компании нет никакого имущества, за счет которого можно было бы платить по долгам. Причем компания работает всего около двух с половиной лет. По бумагам ей владеют граждане Туркменистана Маретгелди Нурсахедов и Айнагозел Хайыдов, следует из судебного документа.

В списке банкротов появилась также «Блэк-авто». Эта фирма должна кредиторам чуть более 140 тыс. рублей, из них 139 тыс. — это задолженность по налогам и сборам.

У юрлица тоже нет никакого имущества и средств на счетах. Однако в этом случае на банкротство подал сам владелец Максим Лапицкий. Экономический суд Гомельской области возбудил производство по делу о банкротстве и открыл конкурсное производство также до декабря.

Обанкротилась после недоплаты налогов также двухлетняя «СтартДиверсТакс» Сергея Лосева. Компании задолжала бюджету более 618 тыс. рублей.

Более молодая фирма из этой отрасли «ОлтМирТакс» накопила неуплаченных налогов и сборов на сумму 174 тыс. рублей. «Должник фактически прекратил экономическую деятельность, место жительства или нахождения руководителя установить не представилось возможным», — говорится в судебном документе. В отношении фирмы начали процедуру банкротства.

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