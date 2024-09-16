Bloomberg: Путин мог передать Ирану ядерные секреты в обмен на помощь в войне с Украиной 9 16.09.2024, 18:41

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В обмен на баллистические ракеты.

США и Великобритания опасаются, что Россия могла передать Ирану ядерные секреты в обмен на иранские баллистические ракеты, которые российские войска используют для ударов по Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

По их словам, сотрудничество между Москвой и Тегераном усилилось из-за амбиций Ирана создать ядерного оружия. Эта проблема обсуждалась на недавней встрече премьер-министра Великобритании Кира Стармера с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. Усиление партнерства между Россией и Ираном вызывает серьезную обеспокоенность на Западе, отметили источники.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее также заявлял, что Россия помогает Ирану в его ядерных устремлениях. «Москва передает Тегерану технологии, которые он давно стремится заполучить, в том числе ядерные и космические наработки», — отметил Блинкен во время своего визита в Лондон на прошлой неделе. При этом он подчеркнул: альянс Москвы и Тегерана создает еще большую угрозу мировой безопасности.

6 сентября The Wall Street Journal сообщил, что Иран поставил России несколько сотен баллистических ракет малой дальности. По данным The Times, это 200 ракет Fateh-360, доставленных в один из каспийских портов 4 сентября.

Член иранского парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Ахмад Бахшаеш Ардестани вскоре подтвердил факт ракетных поставок. По его словам, Тегеран вынужден передавать оружие Москве в обмен на сою и пшеницу. На вопрос о том, может ли такой бартер усилить санкции против Ирана, депутат ответил: «Хуже уже не будет. Мы поставляем ракеты „Хезболле“, ХАМАС и „Хашд аш-Шааби“, так почему бы не отправить их и России?».

В ответ США и Европа ввели новые санкции против Ирана, в том числе против иранских компаний и физлиц, участвующих в военных поставках для России, а также против национального авиаперевозчика Iran Air.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года военное сотрудничество Москвы и Тегерана значительно укрепилось. Иран начал поставлять России беспилотники «Шахед», а позднее на территории РФ был открыт завод по их производству. Весной 2023 года стало известно о секретной сделке, по которой Россия обязалась поставлять Ирану уран для создания ядерного оружия.

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