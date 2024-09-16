«Думал, что про деньги спросят позже» 4 16.09.2024, 18:54

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Дальнобойщик из Монголии лишился 25 тысяч евро на въезде в Беларусь.

Белорусов и иностранцев, пересекающих границы нашей страны, подстерегает множество опасностей. Это не только возможный допрос с проверкой телефонов и задержанием при обнаружении «нежелательного» для властей контента, но и финансовые риски для тех, кто плохо знаком с порядком декларирования денег. Именно в такую печальную ситуацию попал на въезде в Беларусь водитель-международник из Монголии и в итоге лишился крупной суммы денег. В чем была его ошибка? Детали стали известны из опубликованного судебного решения, передает «Зеркало».

Дальнобойщик Онгур (имя вымышлено) родом из Улан-Батора регулярно ездил через Беларусь по работе. Однажды ему нужно было провезти с собой из Евросоюза крупную сумму денег — более 23 000 евро. Мужчина связался с посольством Монголии в Беларуси и уточнил, можно ли это делать — там ему объяснили, что суммы более 10 000 долларов в эквиваленте нужно декларировать. Сразу после этого он выдвинулся на границу.

Онгур въезжал в Беларусь со стороны Польши через пункт пропуска в Бресте. Два дня он простоял со своим грузовиком, ожидая контроля. Когда подошла его очередь, таможенники спросили по-русски, везет ли он запрещенные товары или товары, подлежащие декларированию. Слова «деньги» в вопросе не было, поэтому мужчина ответил отрицательно — подумал, что вопрос денег будет решаться после прохождения досмотрового канала, и не заявил о них.

Это было большой ошибкой. При осмотре кабины грузовика таможенники нашли сложенные в футляр наличные — 23 330 евро и 13 500 венгерских форинтов (около 35 евро). Также при себе у мужчины были 160 польских злотых (тоже около 35 евро), 119 000 российских рублей (порядка 1600 евро) и 80 беларусских (около 30 евро на тот момент).

Скриншот судебного решения. Источник: банк судебных решений на Pravo.by

Не понял процедуру

Таможенники заявили жителю Монголии, что он нарушил закон — провез деньги в сумме более 10 000 долларов без декларирования. Только тогда Онгур, который плохо говорил по-русски, потребовал переводчика. С его помощью иностранец объяснил, что обирался задекларировать деньги, но не знал, что это надо делать на досмотровом канале. Однако это объяснение не убедило таможенников, и на Онгура завели административное дело по статье 15.5 КоАП (Недекларирование либо представление недостоверных сведений о товарах). Все деньги у него изъяли.

На суде гражданин Монголии не признал себя виновным. Он заявил, что не хотел совершать нарушение, наоборот, собирался декларировать деньги и даже специально заранее уточнил информацию в посольстве. На границе он «в силу слабого владения русским языком и общего незнания» просто неправильно понял порядок процедуры и не догадался заранее задать вопрос работникам таможни. Перед началом контроля его не спрашивали о ввозимых деньгах — только о товарах, поэтому он и подумал, что таможенники предложат ему задекларировать наличность позже.

Скриншот судебного решения. Источник: банк судебных решений на Pravo.by

«Нет нужды уточнять»

Однако таможенники, которые выступили свидетелями на суде, заявили, что Онгур во всем виноват сам. По их словам, он отвечал на их вопросы по-русски и не демонстрировал непонимания, до последнего не просил переводчика. За время простоя в очереди он мог бы почитать стенды на таможенном посту, где порядок декларирования описан по-русски и по-английски.

Почему же мужчину не спросили прямо, везет ли он деньги, ведь тогда он бы точно не запутался? Вот каким было объяснение таможенников. Его спросили о том, имеются ли «подлежащие декларированию товары», а под этими словами в Таможенном кодексе ЕАЭС, оказывается, подразумевается и валюта, и ценные бумаги. Поэтому при опросе конкретно на деньгах акцента не делают.

«Необходимости конкретизации подлежащих таможенному декларированию товаров не имеется ввиду значительного количества таковых», — заявил один из сотрудников таможни в суде. Как иностранцы должны понимать эти нюансы, никто не объяснил.

Скриншот судебного решения. Источник: банк судебных решений на Pravo.by

Незнание не освобождает от ответственности

В итоге суд признал Онгура виновным в нарушении. Как сказано в решении, «при необходимой внимательности и предусмотрительности» гражданин Монголии мог бы разобраться в порядке процедуры или уточнить его у таможенников до въезда на канал.

«Доводы о причинах недекларирования в силу непонимания и незнания не являются основанием для непривлечения его к административной ответственности», — говорится в документе.

Отмечается, что при выборе меры наказания было учтено имущественное положение Онгура, наличие детей, «размер причиненного вреда» и то, что он раньше не привлекался к ответственности.

Однако не похоже, что это как-то помогло мужчине. Беларусский суд постановил конфисковать у неудачливого гражданина Монголии все изъятые деньги — порядка 25 000 евро в эквиваленте. А вдобавок еще и назначил штраф в размере 5 базовых величин, что на тот момент составляло 185 рублей.

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