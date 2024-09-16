Один из ближайших союзников Кремля на Ближнем Востоке присоединился к поставкам оружия Украине 16.09.2024, 19:05

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Катар передаст ВСУ 24 самоходных гаубицы PzH 2000.

Один из ближайших союзников Кремля на Ближнем Востоке, выступавший посредником на консультациях России и Украины в этом году, решил присоединиться к поставкам оружия Киеву.

Катар передаст Вооруженным силам Украины 24 самоходных гаубицы PzH 2000 в рамках сделки с правительством Германии, сообщает Bild со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По словам собеседников агентства, катарская армия передаст ВСУ половину из доступного парка немецких гаубиц, а взамен получит от Берлина партии новых машин. Речь идет о современных колесных гаубицах RCH 155, которые Катар получит в рамках сделки по продаже оружия общей стоимостью 100 млн евро.

Гаубицы для Украины предварительно пройдут ремонт в Германии, пишет Bild. Программа их комплексной модернизации будет включать обновление ПО и модификации в соответствии с нуждами ВСУ, а контролировать процесс будут крупнейшие оборонные концерны ФРГ — KMW и Rheinmetall.

Российские власти неоднократно называли Катар «стратегическим» и «ключевым» партнером России на Ближнем Востоке. В 2016 году катарский суверенный фонд (QIA) приобрел почти 20% акций «Роснефти» за $10 млрд, де-факто спасая российскую экономику и бюджет от кризиса, вызванного санкциями за аннексию Крыма и обвалом цен на нефть. После заключения сделки президент РФ Владимир Путин наградил орденом Дружбы исполнительного директора QIA и члена королевской семьи Абдуллу бин Аль-Тани. В том же году катарский фонд купил 25% в консорциуме «Воздушные Ворота Северной Столицы» — управляющей компании аэропорта «Пулково».

В 2024 году не присоединившийся к санкциям Катар стал главным посредником между Москвой и Киевом: при его поддержке велись переговоры по возвращению детей, вывезенных с оккупированных украинских территорий, рассказывали Le Monde знакомые с ситуацией источники. В Катаре также должны были пройти сорвавшиеся в последний момент консультации о взаимном прекращении ударов по объектам энергетики.

В конце мая министр обороны ФРГ Борис Писториус анонсировал пакет военной помощи Украине на сумму в 500 млн евро. В него вошли ракеты для систем ПВО, запасные двигатели для танков Leopard и миллион патронов к стрелковому оружию. Он также добавил, что в следующем году Германия передаст Украине 18 гаубиц RCH-155 и профинансирует курсы для подготовки украинских техников.

Германия находится на втором месте в списке спонсоров Украины после США. К началу лета объем переданной и анонсированной помощи Киеву со стороны Берлина составил €28 млрд, отмечал канцлер Олаф Шольц. Он признавал, что у Германии есть проблемы с бюджетом, но заверял, что п

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